إستئناف جلسة محاكمة المتهمين في قضية تركيب السيارات

دخلت منذ قليل، هيئة المحكمة، لاستئناف جلسة محاكمة المتهمين في قضيتي تركيب السيارات وتمويل الحملة الإنتخابية، بمجلس قضاء العاصمة، بعدما تم رفع الجلسة للنظر في طلب الدفاع بالتأجيل.

ومن بين المتهمين في القضية، الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال، و يتعلق الأمر بكل من رجل الأعمال علي حداد، وكذلك صاحب مجمع معزوز أحمد معزوز، وصاحب مجمع إيفال بايري ورجل الأعمال عرباوي حسان.

ووجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح والتصريح الكاذب والرشوة في إبرام صفقات عمومية وتبييض الأموال.

بالإضافة إلى تهمة التمويل الخفي للأحزاب السياسية.