إستئناف نشاط قاعات الحفلات

أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، عن موافقة أعضاء اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة فيروس كورونا، لإستئناف نشاط قاعات الحفلات.

وحسب بيان للوزارة، فإن إستئناف النشاط سيتم وفق شروط حددتها مصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع أعضاء اللجنة العلمية.

وسيكون أصحاب قاعة الحفلات ملزمون بتقديم تعهد كتابي لاحترام البروتوكول الصحي لدى مديريات التجارة. مرفوقا بنسخة من السجل التجاري وكذا وثيقة الاعتماد.

كما سيكون استئناف نشاط قاعات الحفلات باستغلال 50 بالمائة من القدرة الاستيعابية للقاعة.

بالإضافة إلى إشتراط تنظيف وتعقيم القاعات بصفة دورية وبعد كل استعمال.

كما أن أصحاب قاعات الحفلات ملزمون بتوفير المحلول ومواد التعقيم وتطهير الأواني بعد كل استخدام.

وكذا قياس درجة حرارة الوافدين عند الدخول، واحترام التباعد الجسدي على الأقل بـ1.5 متر بين الطاولات.

بالإضافة إلى منع الأطفال أقل من 16 سنة من دخول قاعة الحفلات.

هذا ودعا البيان، مسيري القاعات، إلى الحرص وعلى مسؤوليتهم، بتقديم شهادات التلقيح ضد كوفيد. مع تقديم رمز الاستجابة السريعة بالنسبة لكل العمال والوافدين لهذه الفضاءات.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن فرق مراقبة من مصالح الأمن ووزارة التجارة ستسهر على مدى احترام البروتوكول الصحي.

وأضاف البيان، أن أي مخالفة لهذه الاجراءات ستؤدي للغلق الفوري والنهائي لهذه القاعات.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp