أعلنت وزارة النقل ابيوم في بيان لها إستئناف الرحلات بإتجاه كندا “مونتريال” بالإضافة إلى تدعيم وتدعيم الرحلات نحو تونس. ويندرج هذا القرارفي إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الجوية الدولية.

وحسب بيان الجوية الجزائرية فقد تم برمجت رحلتان في الأسبوع، ليصبح عدد الرحلات نحو هذه الوجهة ثلاثة في الأسبوع. وسيكون بداية الرحلات نحو تونس يوم الأحد 24 أكتوبر 2021

في حين تم برمجت 3 رحلات في الأسبوع والوجهة الجزائر-مونتريال-الجزائر وهذا بداية من يوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021.

وبهذا القرار إرتفعت عدد الرحلات الدولية للجوية الجزائرية من 44 إلى 49 رحلة في الأسبوع. كما اكد ذات الشركة انه وفي إطار المعاملة بالمثل شرطات الطيران الاجنبية في الجزائر تستفيد بنفس عدد الرحلات التجارية أي 49 رحلة في الأسبوع. ليصل عدد الرحلات الإجمالي من و إلى الجزائر 98 رحلة أسبوعيا.