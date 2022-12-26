إستحداث مضامين برامج موحدة للتكوين التكميلي لطلبة الدكتوراه

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرارا يحدّد الوحدات الأفقية من أجل تدعيم التكوين في الطور الثالث. تم بموجبه إستحداث مضامين برامج موحدة للتكوين التكميلي تستهدف طلبة الدكتوراه.

وحسب ما أفادت به الوزارة، فإن القرار جاء في إطار ترقية التكوين في الطور الثالث، وضبط جودة ومعيارية الخدمة في التعليم العالي. حيث أصدرت وزارة التعليم العالي “القرار رقم 1419 المؤرخ في 24 ديسمبر 2022. الذي يحدّد الوحدات الأفقية من أجل تدعيم التكوين في الطور الثالث. والذي يهدف إلى تحديد عدد وعنوان ومضمون وكيفيات تطبيق الوحدات الأفقية التي تأتي تكملة لتكوين طلبة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي.

كما تم بموجب هذا القرار الذي سيتم تطبيقه على مستوى مؤسسات التعليم العالي. إعتبارا من السنة الجامعية الحالية للتكوين في الطور الثالث. إستحداث مضامين برامج موحدة للتكوين التكميلي تستهدف طلبة الدكتوراه. كما تسمح لهم باكتساب المعارف الأفقية اللازمة لتحضير الأطروحة. وكذا اكتساب المهارات البيداغوجية”. وهي مهارات التواصل بالإندماج في الوسط الجامعي والوسط المهني والتدريس والإنفتاح على المجالات ذات الصلة بالبحث.

كما أضافت الوزارة، أن التكوين التكميلي يعتمد على ملحقين إثنين مترابطين، يتعلق الأول بشبكة المهارات المراد تطويرها وتم تحديدها بستة عشر مهارة. منها احترام الملكية الفكرية واستعمال أدوات الرقمنة. بالإضافة كذلك إلى تحرير محتوى علمي موثوق بجودة فائقة والانضمام إلى الشبكات الأكاديمية والقيام ببحث علمي معمق على الويب والتحسيس بأهمية الآداب والأخلاقيات في البحث العلمي”.

أما بخصوص الملحق الثاني، فيتعلق بتحديد برنامج التكوين التكميلي المتمثل في ثمانية مواضيع تتمحور حول “تعريف التكوين في الدكتوراه. استخدام تكنولوجيات الإعلام والإتصال في البحث العلمي والبيداغوجيا. اليقظة الوثائقية والبحث البيبليوغرافي، أهمية التعليمية في البحث العلمي. بالإضافة كذلك إلى تعزيز المهارات في اللغة الإنجليزية (مستوى B2 أو C1)، الفلسفة، منهجية البحث وأخيرا إدارة الابتكار والمقاولاتية.

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