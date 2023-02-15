إستحداث 15 خط نقل جديد بالعاصمة

أعلنت مديرية النقل لولاية الجزائر، عن إستحداث خطوط نقل جديدة بالعاصمة من أجل فك العزلة، خاصة الأقطاب السكنية الجديدة.

وحسب الإعلان الذي تحوز “النهار أونلاين” على نسخة منه، فيتعلق الأمر بخط “براقي – الرغاية”. مرورا بالطريق الإجتنابي الجنوبي الطريق الوطني 61 محطة بورعدة. وكذا “براقي، الدويرة، بابا علي” مرورا بالطريق الإجتنابي “بودواو زرالدة”. و”براقي بئر توتة” مرورا بابا عل. بالإضافة كذلك إلى خط “براقي/السحاولة” مرورا بابا علي.

كما سيتم فتح خط “الدويرة/ بومعطي” مرورا بابا علي على طريق واد اوشايح، الطريق الاجتنابي الجنوبي وبوروبة. بالإضافة كذلك إلى “عين البنيان/ سويدانية” مرورا ببوشاوي، القرية، الكثبان. وكذا “السويدانية/ العاشور” مرورا بحي الروخي الطريق الولائي 142 الأحياء الأخضراء.

“السويدانية/ بومعطي” الطريق الاجتنابي الثاني بودواو زرالدة بابا علي، طريق واد اوشايح، الطريق الاجتنابي الجنوبي، وبوروبة. بالإضافة كذلك إلى “الحميز/ الدار البيضاء”. و “الحميز/ حي اسطمبول، برج الكيفان”. وكذا “الكحلة/ بئر توتة” محطة القطار.

بالإضافة كذلك إلى خط “الدوير/ زرالدة” تدعيم وتمديد على مختلف المسارات. و”السويدانية محطة خروبة” مرورا بالطريق الاجتنابي سعيد حمدين ورويسو. وكذا “السحاولة بن عكنون” مرورا بـ1600 مسكن سبالة، 300 مسكن كوسيدار، سبالة وسط 1400 وسط، حي الافاق، حوش شاوش، حي 450 مسكن دابوسي، 1300 مسكن عدل واد الرمان، عين الله.

وأضافت المديرية، أن كل المواطنين “الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين” الراغبين في الاستثمار واستغلال إحدى الخطوط الجديدة والمستوفين للشروط . تقديم طلب عن طريق البريد إلى مديرية النقل لولاية الجزائر ص ب رقم 72 بوقرة الأبيار.

ويتكون الملف من طلب خطي “نموذج مرفق بهذا الإعلان”، نسخة من بطاقة الرمادية للحافلة، نسخة من محضر المراقبة التقنية قيد الصلاحية. وبطاقة الإقامة.

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