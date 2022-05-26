إستدعاء مكتتبي السكن الترقوي العمومي lpp لهذا السبب

أصدرت المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ENPI بيانا عبر حسابها على الفيسبوك. يخص المكتتبين المسجلين لإقتناء سكن ترقوي عمومي lpp بتاريخ 23/05/ 2022.

أنهت المؤسسة الوطنية للترقية العقاريةENPI علم إلى جميع المكتتبين المسجلين. لإقتناء سكن ترقوي عمومي lpp بتاريخ 23/05/2022.على مستوى 1200 مسكن سيدي بنور Q24 وكذا 1000LPP مسكن Q19.

وذلك من اجل تقديم ملفاتهم على مستوى مديرية المشاريع بأولاد فايت المتواجدة في الموقع السكني.330 مسكن LPP أولاد فايت في العاصمة. وهذا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ الاكتتاب.

كما أوضحت مؤسسةENPI في ذات البيان انه على المكتتبين المعنيين بهذا البيان ان يكونوا مرفوقين بالوثائق التالية:

بطاقة التسجيل للاستفادة من السكن الترقوي العمومي LPP.

استمارة التسجيل LPP موقعة ومصادق عليها(متواجد عبر الموقع الرسمي للمؤسسة).

اتفاقية موقعًة ومصادق عليها.

شهادة عمل او نسخة من السجل التجاري (المكتتب والزوج ).

كشف راتب 3 الاشهر أخيرة(المكتتب والزوج) للعاملين لحسابهم الخاص.

(c20 مع الفوائد).

كشف الراتب السنوي.

عضوية cnas (المكتتب والزوج ) وفي حالة عدم عمل الزوج، يجب عليه بتقديم تصريح شرفي شهادة بعدم العمل.

شهادة ميلاد (المكتتب والزوج ).

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية(المكتتب والزوج ).

شهادة الاقامة.

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