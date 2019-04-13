إسترجاع 179 مركبة مسروقة من بينها 26 محل بحث دولي وتوقيف 139 مشتبه فيه خلال 2019

إسترجعت مصالح الشرطة خلال الثلاثي الأول لـ2019، عبر48 ولاية 179مركبة محل سرقة، من بينها 26سيارة مبحوث عنها من طرف الأنتربول.

وأوضح بيان المديرية العامة للأمن الوطني أنه خلال الثلاثي الأول لسنة 2019 تم توقيف 139 مشتبه فيه.

وتم إعداد ملفات قضائية ضدهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

وأضاف البيان أن التحريات المنجزة من قبل عناصر الضبطية القضائية، استغلال كافة الإمكانيات والوسائل الحديثة في تحديد هوية المتورطين.

والتي ترتكز على الدلائل والقرائن العلمية وتكثيف عمليات البحث والتحري التي يشرف عليها إطارات مختصة وكفؤة من الأمن الوطني.