إستشهاد الصحفية عُلا الدحدوح جراء قصف منزلها بغزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد الصحفية والمذيعة الفلسطينية علا الدحدوح نتيجة قصف الاحتلال منزلها في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وقدمت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، تعازيها الخالصة، لعائلة الصحفية الراحلة، مؤكدة تضامنها المطلق مع الصحفيين الفلسطينيين.

وجاء في بيان للمنظمة: “بكل أسى تلقت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين نبأ استشهاد الصحفية عُلا الدحدوح بقطاع غزة اثر قصف بحزام ناري من العدو الصهيوني. محاولا التستر على جرائمه وفرض التعتيم الإعلامي على قطاع غزة”.

وأضافت: “وباستشهاد الدحدوح يرتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 148 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي”.

وأكدت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين وقوفها وتضامنها المطلق مع الصحافيين الفلسطينيين. مؤكدة أن الكيان الصهيوني قد بلغ مستويات قياسية من الاجرام الممنهج ضد الصحافيين.

وتدعوا المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين فتح تحقيقات دولية بخصوص الانتهاكات اليومية الممنهجة ضد الصحافيين الفلسطينيين. وتطالب باطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين لدى الكيان الصهيوني.

وإذ تقف المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين وفقة اجلال لصمود الصحافة الفلسطينية ومن خلفها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

كما تشيد المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين بمواقف الديبلوماسية الجزائرية في خدمة القضية الفلسطينية. ومساعي وقف العدوان الصهيوني المحتل والدفع باتجاه فتح تحقيقات دولية ومتابعة تطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني.

وتشد المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين على يد الصحافيين والمؤسسات الاعلامية الوطنية والدولية في العمل سويا لتنوير الرأي العام الوطني والدولي بكل التجاوزات الإرهابية للمحتل الصهيوني بالأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة.