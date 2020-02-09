إستشهاد جندي بعد هجوم إنتحاري على مفزرة للجيش في تيمياوين بأدرار

إستهدف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، من طرف إنتحاري على متن مركبة رباعية الدفع مفخّخة، حسب بيان لوزارة الدفاع.

ونقل نفس البيان أنّ العملية الإرهابية في حدود العاشرة وخمسين دقيقة صباحًا بمنطقة تيمياوين الحدودية ببرج باجي مختار، الناحية العسكرية السادسة.

وأوضح المصدر، أنّ العسكري المكلف بمراقبة مدخل المفرزة تمكن من إحباط محاولة دخول هذه المركبة المشبوهة بالقوة، غير أنّ الإنتحاري قام بتفجير مركبته متسببًا في استشهاد الجندي الحارس.

كما جاء في البيان: “على إثر هذا الإعتداء الجبان، يتقدم السيد اللواء السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الشهيد وذويه الطيبين، منوها باليقظة التي تحلى بها أفراد المفرزة وتمكنهم من إحباط وإفشال هذه المحاولة اليائسة التي تبحث عن الصدى الإعلامي، مؤكدا عزم قوات الجيش الوطني الشعبي على مكافحة الإرهاب وتعقب المجرمين عبر كامل التراب الوطني حفاظا على أمن واستقرار البلاد”.