إستشهاد فتى فلسطيني أصيب في هجوم صهيوني قبل يومين

استشهد فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما متأثرا بإصابته برصاص صهيوني قبل يومين.

وأعلن مركز معلومات وادي حلوة “القدس”، عن وفاة الفتى وديع أبو رموز، نقلا عن المحامي محمد محمود الذي أكد وفاته في مستشفى “تشعاري تصديق”.

وكان الفتى أصيب برصاصة متفجرة في البطن، ووصفت إصابته منذ البداية بأنها خطيرة وغير مستقرة.

ونقل محامي المركز فراس الجبريني عن الطاقم الطبي المعالج أنه “كان من الصعب تحديد مكان النزيف في البطن بسبب تفجر الرصاصة. والتي أحدثت عدة ثقوب في المكان وبالتالي سببت النزيف الحاد”.

وكان الفتى المصاب، مقيدا إلى سريره في المستشفى، إضافة إلى وجود قوة صهيونية داخل الغرفة وخارجها، رغم وضعه الصحي.

وأصيب أبو رموز مع شاب آخر، خلال مواجهات في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، يوم الأربعاء الماضي، مع قوات الاحتلال الصهيوني.