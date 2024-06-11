إستشهاد 150 صحفيا منذ بدء العدوان على غزة

ارتفعت حصيلة الشهداء في صفوف الصحفيين منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة إلى 150 شهيدا.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان لهن أنه وباستشهاد الصحفيين عبدالله الجمل وأحلام عزات العجلة ودينا عبدالله البطنيجي، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 150 شهيدا منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصحفيين الفلسطينيين لمنع نقل الجرائم التي ترتكبها في القطاع.

وتظهر إحصاءات لجنة حماية الصحفيين، أن هذه الحرب أصبحت الأكثر دموية للصحفيين منذ بدء عمل اللجنة عام 1992.

وكان المركز الدولي للصحفيين قد أعلن في شهر فيفري الماضي أن الحرب على غزة شهدت أعلى مستويات العنف ضد الصحفيين منذ 30 عاما.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة لليوم الثامن والأربعين بعد المئتين على التوالي.

وتسبب الإحتلال في دمار هائل في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية. فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود.