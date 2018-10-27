إستشهاد 5 فلسطينيين برصاص الكيان الصهيوني

إستشهد خمسة فلسطينيين وأصيب 188 آخرون بجراح، خلال قمع قوات الكيان الصهيوني لمتظاهرين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، إنّ قوات الإحتلال قتلت أربعة فلسطينيين وجرحت 180 بالرصاص الحي شرق القطاع

خلال عدوانها على المشاركين في مسيرات العودة قرب خمس نقاط أقامها الفلسطينيون طول حدود قطاع غزة الشرقية.

وذكر نفس المصدر، أن من بين المصابين 35 طفلا و4 مسعفين.

وفي الضفة الغربية، أعلنت وزارة الصحة عن إستشهاد فلسطيني وإصابة 8 آخرين أحدهم خطيرة، خلال مواجهات مع قوات الكيان في بلدة المزرعة الغربية شمال مدينة رام الله.

وخلال المسيرات أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على ثلاثة مواقع قرب الحدود الشرقية للقطاع دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.