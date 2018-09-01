إستقالة ثلاثة وزراء بسبب حافلة في بلغاريا!!

قدم ثلاثة وزراء بلغاريين إستقالتهم إثر إنتقادات لاذعة للحكومة على خلفية إنقلاب حافلة سياحية أسفر قبل نحو أسبوع عن وقوع قتلى وجرحى.

وأعلن كل من وزير التنمية المحلية والأشغال العامة “نيكولاي نانكوف”، و وزير الداخلية “فالنتين رادييف”، و وزير النقل، “ايفايلو موسكوفسكي”.

تقديم إستقالتهم من مناصبهم لتحمل المسؤولية السياسية، عن حادث تحطم حافلة.

أسفر قبل نحو أسبوع، عن مقتل 17 شخصا وإصابة 12 آخرين بعضهم في حالة حرجة.

وكان رئيس الوزراء “بويكو بوريسوف”، قد طالب في السابق بإستقالة الثلاثة، إستنادا للنتائج الأولية

للتحقيق في أسباب الحادث، التي كشفت أن الطريق الذي وقع فيه الكارثة خضع لأعمال صيانة خلال الفترة الأخيرة.

وإستخدمت في تعبيدها نوعية من “الإسفلت” سيئة المواصفات.