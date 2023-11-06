إستقالة جماعية لأعضاء مجلس إدارة اتحاد بسكرة

تقدم أعضاء مجلس إدارة فريق اتحاد بسكرة، باستقالة كتابية إلى والي الولاية ومدير الشباب والرياضة، بعد استنفاذ كل المساعي والجهود لحل الازمة المالية التي يمر بها الفريق.

وكشفت إدارة اتحاد بسكرة في بيان لها اليوم الاثنين، أنه وبعد الاجتماع الذي عقدته. وعقب المساعي التي قامت بها من مقابلة الوالي ونواب البرلمان وعضو مجلس الأمة ووسيط الجمهورية. وبعد التشاور: “قررت رسميا تقديم استقالتي (رئيس النادي بوترعة) وكل اعضاء مجلس الادارة.”

وأوضحت الإدارة البسكرية، بأن القرار جاء بعد سياسة الكيل بمكيالين لفريقها. حيث أن فرق لها ديون تفوق 60 مليار سنتيم استفادت من شركات وطنية غطت كل ديونها. وفريق اتحاد بسكرة بقي له قيمة 3 مليار سنتيم لم يستطع تأهيل لاعبيه.

مبرزة بأن هذا يدل على الكثير من الحقوق المهضومة التي تعاني منها ولاية بسكرة المغلوب على أمرها.

كما أوضحت بأن قيمة الديون تبلغ 16.8 مليار سنتيم. حيث استفاد الفريق منذ بداية الموسم من 3 مليار سنتيم اعانة الولاية و2 مليار سنتيم اعانة البلدية بالإضافة الى 4.4 مليار سنتيم قيمة حقوق البث التلفزيوني.

وعليه يضيف ذات المصدر، فقد تم صرف قيمة 3 مليار سنتيم الأولى لتجديد عقود لاعبي الموسم الماضي. وتسوية جميع اجورهم بالإضافة الى تكاليف التربص والتجهيزات والبدلات الرياضية.

لتبقى قيمة : “6 مليار سنتيم تم التفاهم مع اللاعبين الدائنين، وهم مشكورون على تعاونهم استطعنا تخفيض الديون الى 6 مليار سنتيم بقي علينا تسديد 3 مليار سنتيم لتتبقى ما قيمته 3 مليار سنتيم قيمة العتبة.”