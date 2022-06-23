إستقبال وفد من الجالية الجزائرية لحضور الألعاب المتوسطية بوهران

أشرف رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، والأمين العام لوزارة الشباب والرياضة، طيابي سليماني على استقبال وفد من الجالية الجزائرية لحضور فعاليات افتتاح الألعاب المتوسطية بوهران.

حيث يتكون وفد الجالية من 48 شخصا، وجرى استقبالهم بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين بالعاصمة.

وفي هذا السياق كشف الامين العام لوزارة الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، عن تسطير برنامج ثري لفائدة الوفد، وسيتيح لهم اكتشاف ولايتين من ولايات بلدهم خلال فترة تواجدهم بأرض الوطن.

كما عبّر ذات المتحدث عن أمله في اشراك كل ابناء الجالية، وجمع شمل ابنائها في مثل هكذا مناسبات.

من جهته أكد رئيس المجلس الاعلى للشباب، على هامش الاستقبال أن الجزائر تعيش مناسبة سعيدة وعرس رياضي، سيمكن وفد الجالية من حضور الالعاب المتوسطية و احتفالات 5 جويلية.

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