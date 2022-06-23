إستقبال وفد من الجالية الجزائرية لحضور الألعاب المتوسطية بوهران
أشرف رئيس المجلس الأعلى للشباب مصطفى حيداوي، والأمين العام لوزارة الشباب والرياضة، طيابي سليماني على استقبال وفد من الجالية الجزائرية لحضور فعاليات افتتاح الألعاب المتوسطية بوهران.
حيث يتكون وفد الجالية من 48 شخصا، وجرى استقبالهم بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين بالعاصمة.
وفي هذا السياق كشف الامين العام لوزارة الشباب والرياضة، في تصريحات صحفية، عن تسطير برنامج ثري لفائدة الوفد، وسيتيح لهم اكتشاف ولايتين من ولايات بلدهم خلال فترة تواجدهم بأرض الوطن.
كما عبّر ذات المتحدث عن أمله في اشراك كل ابناء الجالية، وجمع شمل ابنائها في مثل هكذا مناسبات.
من جهته أكد رئيس المجلس الاعلى للشباب، على هامش الاستقبال أن الجزائر تعيش مناسبة سعيدة وعرس رياضي، سيمكن وفد الجالية من حضور الالعاب المتوسطية و احتفالات 5 جويلية.
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بالصور.. الوزير الأول يودّع الرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب المتوسطية
بالصور.. الوزير الأول يودّع الرياضيين الجزائريين المشاركين في الألعاب المتوسطية
كما أشرف صبيحة اليوم الأربعاء، الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، على توديع الرياضيين الجزائريين، المتوجهين الى وهران للمشاركة في الألعاب المتوسطية.
وودع الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن،رفقة وزير الشباب والرياضة، عبدالرزاق سبقاق، الوفد الجزائري، والمكون من حوالي 200 رياضي.
قبل تنقله من مطار الجزائر على متن قطار كوراديا متوجها نحو ولاية وهران للمشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022.
يذكر أن، الألعاب المتوسطية ستنطلق فعالياتها، يوم 25 جوان الجاري، وتدوم لغاية 6 جويلية القادم.
32 ألف تذكرة متاحة لحضور حفل افتتاح الألعاب المتوسطية وهران 2022
كما قررت اللجنة المنظمة لألعاب البحر المتوسط وهران 2022، طرح 32 ألف تذكرة، للراغبين في حضور حفل افتتاح هذه الألعاب.
وكشفت (و.أ.ج)، أن انطلاق بيع هذه التذاكر سيكون غدا الأحد، وستتم عملية البيع عبر الأنترنت، في الموقع الرسمي للجنة المنظمة.
وسيقام حفل افتتاح ألعاب البحر المتوسط 2022، بالملعب الجدبد لوهران، أين تم تحضير برنامج خاص.
يذكر فعاليات الطبعة الـ19 من ألعاب البحر المتوسط 2022 المقرة بوهران، تنطلق يوم 25 جوان، وتدوم إلى غاية 5 جويلية.