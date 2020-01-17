إستقرار أسعار النفط في السوق الدولية اليوم

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إستقرار أسعار النفط في السوق الدولية اليوم
بقلم فوزية مسعدي

سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إستقرارا في السوق الدولية.

أفادت وكالة “رويترز”، اليوم، أن أسعار النفط إستقرت في السوق الدولية، تزامنا مع نشر تقارير بشأن نمو إقتصادي ضعيف في الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، أربعة سنتات إلى 64.58 دولار للبرميل، بعد أن ربحت نحو واحد في المائة أمس الخميس. فيما تراجع الخام القياسي العالمي بنسبة 0.6 في المائة خلال أسبوع.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، سبعة سنتات إلى 58.45 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت إلى ما يزيد عن واحد في المائة الجلسة السابقة.


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