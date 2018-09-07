إستقرار في أسعار النفط مع هبوط مخزونات الخام الأمريكية

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة مع تلقي السوق دعما من هبوط المخزونات الأمريكية إلى أدنى مستويات لها منذ عام 2015.

على الرغم من أن التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة وتراجع اقتصاد الأسواق الناشئة ما زالا مصدر قلق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 67.93 دولار للبرميل، بارتفاع 16 سنتا عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت ثمانية سنتات إلى 76.58 دولار للبرميل.

وهبطت المخزونات التجارية الامريكية ب 4.3 مليون برميل إلى 401.49 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 أوت.

وهو أدنى مستوى منذ فيفري 2015 وفقا لما أظهرته بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت ب8ر1 مليون برميل.

بينما زادت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ب 1ر3 مليون برميل.