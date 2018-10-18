إستقرار في الطقس وارتفاع في درجات الحرارة بداية من يوم السبت

ستشهد الولايات الشمالية للوطن بداية من يوم السبت المقبل عودة الصفاء والإستقرار في الطقس مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وأضافت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار”، أن الأجواء ستكون من مغشاة إلى صافية.

بعد الإضطرابات الأخيرة والأمطار التي عرفتها الولايات الشمالية هذا الأسبوع.

مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستعرف إرتفاعا طفيفا لتصل إلى 29 درجة بالولايات الساحلية و32 درجة على الولايات الداخلية.

مؤكدا أن حالة الطقس ستبقى مستقرة إلى غاية يوم الإثنين المقبل.