إستقرار معدل التضخم السنوي عند 1.8 المائة خلال شهر أفريل

بلغ معدل التضخم السنوي في الجزائر 1.8 بالمائة خلال شهر أفريل الماضي .

كشف، اليوم الأحد، الديوان الوطني للإحصائيات أن معدل التضخم السنوي بلغ 1.8 بالمائة خلال شهر أفريل الماضي.

وحسب ذات الديوان فإن المعدل هو نفسه الذي سجل خلال شهر فيفري ومارس الماضيين من السنة الجارية.

وأشار ديوان الإحصاء أن أسعار المستهلك سجلت تطورا بمعدل سنوي حتى شهر أفريل من السنة الجارية.

وهو متوسط ​​معدل التضخم السنوي المحسوب مع الأخذ بالاعتبار 12 شهرا، ، بدءًا من شهر ماي 2019 إلى غاية شهر أفريل من السنة الجارية، مقارنة بالفترة الممتدة من ماي 2018 إلى أفريل من السنة الماضية.

وأضاف الديوان أن التغير الشهري في أسعار المستهلكين سجل ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمائة، وهو التغير في مؤشر الأسعار لشهر أفريل 2020 مقارنة بشهر مارس.