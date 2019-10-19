إستلام منشآت ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران قبل جوان المقبل

ترأس الوزير الأول، نور الدين بدوي، اجتماعا وزاريا مشتركا، لدراسة مدى تقدم التحضيرات الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2021.

الاجتماع بحضور وزراء الداخلية والتعليم العالي والشباب والرياضة والسكن والأشغال العمومية والنقل والأمناء العامون لوزارات المالية والاتصال والسياحة ووالي وهران.

وكذا المدير العام لألعاب البحر الابيض المتوسط وهران 2021 وممثل اللجنة الأولمبية الجزائرية.

وقد استمع الوزير الأول، لعروض مفصلة عن أشغال مختلف اللجان الفرعية المنضوية تحت اللجنة الوطنية للتحضير لهذه الألعاب.

هذه اللجان تتكفل بالجوانب التقنية والمالية والأمنية، وكذا تلك المتعلقة بالاستراتيجية الاتصالية وبالتنشيط الثقافي والسياحي لهذه التظاهرة.

حيث أبانت هذه العروض عن تقدم جد معتبر في التحضيرات، لاسيما ما تعلق باستكمال عملية إنجاز مختلف الهياكل والمنشآت المعنية باحتضان هذه التظاهرة، والتي من المرتقب استلامها جميعا قبل شهر جوان 2020، كما سمحت بالوقوف على بعض النقائص المتبقية وحصرها.

ذكُر الوزير الأول بأن تنظيم هذه الألعاب سيشكل فرصة للترويج للجزائر بصفة عامة ووهران بصفة خاصة كوجهة سياحية، وكذا إبراز التنوع الحضاري الذي تزخر به بلادنا، هذا البلد القارة.

وقصد رفع النقائص التي تمت إثارتها على ضوء ذلك، أسدى بدوي تعليمات بضرورة التقيد الصارم في إنجاز وتجهيز المنشآت المعنية بهذه التظاهرة.

أهمية جعل من هذه التظاهرة الرياضية احتفالية كبرى لا تقتصر على مدينة وهران فقط بل تعم كل مناطق الوطن، وذلك في إطار تشجيع التبادل بين أبناء الوطن الواحد وإبراز ما تزخر به بلادنا من طاقات وكفاءات وإمكانيات والافتخار بها.

قيام والي وهران بالتأسيس لآلية تنسيق تشاركية مع ولاة الولايات المجاورة، بغية إسهامهم في ضمان نجاح هذه التظاهرة.

عبر تكاثف وتجنيد كل الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لديها مجتمعة، بما يمكن من خلق حركية وديناميكية بالمنطقة ككل.

الحرص على تحسيس وإشراك كل المواطنين في تنظيم هذه التظاهرة، كون نجاحها مرهون بمشاركة كل فعاليات المجتمع المدني وعلى رأسها فئة الشباب.

لاسيما عبر تكثيف وتشجيع المبادرات التطوعية في مجال المحافظة على البيئة ونقاوة المحيط، بما يعكس درجة التطور الذي تعرفه البلاد وولاية وهران بصفة خاصة.

التزام الحكومة بتجنيد الموارد المالية الضرورية لاستكمال إنجاز كل المنشآت ومتطلبات تنظيم هذه التظاهرة على أعلى مستوى.

من خلال إنهاء كل الإجراءات المتعلقة بميزانية لجنة تنظيم الألعاب المتوسطية ووضع تحت تصرفها الأغلفة المالية الكافية لسيرها ونشاطها،

إعطاء تعليمات لاقتناء تجهيزات تقنية جد عصرية لضمان تغطية سمعية بصرية عالية الجودة لهذه التظاهرة.

مع تكليف وزير المالية بإنشاء لجنة خبراء على مستواه تتولى إعداد دفتر الشروط ذي الصلة.

و أسدى الوزير الأول تعليمات صارمة لكل القطاعات المعنية قصد مواصلة العمل وفق المنهجية المقررة في مجال الاستعمال العقلاني للنفقات العمومية وكذا ضوابط تسيير المال العام.

التسريع في بلورة وتجسيد الاستراتيجية الاتصالية والتسويق الإعلامي للحدث على أوسع نطاق بإشراك الخبراء والمختصين في المجال، وباستعمال كل الوسائط الاتصالية لاسيما عبر شبكة الانترنت، بما يتناسب والبعد المتوسطي لهذه التظاهرة.