أعلنت وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني اليوم في بيان لها عن إستلام 485 ألف جرعة من مخدر جراحة الأسنان.

وأوضحت الوزارة أنه تم استلام أكثر من 9700 علبة تحتوي كل واحدة منها على 50 جرعة من مخدر جراحة الأسنان. أي مايعادل 485 ألف جرعة تم تحريرها من طرف الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. وسيتم توزيعها ابتداءا من هذا الأسبوع.

وكشفت الوزارة ان خلال شهر ماي الفارط تم تزويد السوق بـ 10.000 علبة تحتوي كل واحدة منها على 50 جرعة، ما يعادل 500 ألف جرعة.

ومن المنتظر استلام وتحرير حوالي 60 ألف علبة تحتوي كل واحدة منها على 50 جرعة، من طرف مورد أخر. ما يعادل 3 ملايين جرعة خلال الأسبوعين المقبلين.

وسيتم إستلام كمية 70 ألف علبة أخرى تحتوي كل واحدة منها على 50 جرعة. ما يعادل 3.5 ملايين جرعة بصفة منتظمة وعلى مراحل.