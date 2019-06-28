إستمرار احتجاز موظف القنصلية الأمريكية في اسطنبول بتهمة التجسس

أصدرت محكمة تركية، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بمواصلة احتجاز موظف بالقنصلية الأمريكية في اسطنبول، بتهمة التجسس.

واحتجز، متين توبوز، وهو مترجم تركي، يعمل بالقنصلية الأمريكية في اسطنبول، لصالح إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، لمدة 21 شهرا في قضية أثرت سلبا في العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة للمحكمة لمواصلة النظر في هذه القضية يوم 18 سبتمبر.

وتم توقيف متين توبوز، عام 2017 واتهم بالارتباط بالداعية الإسلامي، فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل عام 2016.