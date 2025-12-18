إستمرار تساقط أمطار غزيرة إلى غاية الجمعة على 21 ولاية!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار غزيرة ورعود على الولايات الداخلية وشمال الصحراء.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح حذرت من استمرار تساقط أمطار رعدية بتمنراست وان صالح إلى غاية الساعة 15:00 اليوم بكميات تصل إلى 30 ملم

كما حذرت من استمرار تساقط أمطار رعدية إلى غاية الساعة 06:00 من صبيحة الجمعة بكميات قد تتعدى 70 ملم. على ولايات البيض، الأغواط، الجلفة، غرداية والمنيعة

وحذرت كذلك من استمرار تساقط أمطار رعدية إلى غاية الساعة 03:00 من صبيحة الجمعة بكميات تصل إلى 40 ملم على ولايات تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان والنعامة.

وبكميات قد تتعدى 50 ملم إلى غاية الساعة 09:00 صبيحة الجمعة على ولايات إليزي، ورقلة، تقرت، الوادي، المغير، أولاد جلال، بسكرة، باتنة وخنشلة