إستمرار تساقط الأمطار الرعدية على هذه الولايات اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية من إستمرار تساقط الأمطار الرعدية على الولايات الوسطى والشرقية اليوم الإثنين.

وفي نشرية خاصة حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة مرفوقة ببرد. على ولايات سكيكدة، عنابة، والطارف، بكميات تتراوح من 20 إلى 40 ملم إلى غاية منتصف نهار اليوم.

كما حذرت من تساقط أمطار رعدية على ولايات برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، تبسة، أم البواقي، باتنة، وخنشلة.

حيث أن كمية الأمطار ستتراوح مابين 20 إلى 40 ملم وتتعدى أحيانا 50 ملم إلى غاية السادسة مساء.

بالإضافة كذلك إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية الساعة 15:00 بعد الزوال على الشلف، تيبازة، الجزائر العاصمة. بومرداس، البليدة، المدية، تيزي وزو، عين الدفلى، بجاية، جيجل و بسكرة