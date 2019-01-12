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إستمرار تساقط الأمطار والثلوج إلى غاية مساء السبت.. هذه هي الولايات المعنية

أخبار الجزائر
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إستمرار تساقط الأمطار والثلوج إلى غاية مساء السبت.. هذه هي الولايات المعنية
بقلم وافي مهاجري

أرصدت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذر من تساقط الأمطار الرعدية، كما حذرت مصالح الأرصاد الحوية من سقوط الثلوج على الولايات الوسطى والشرقية للوطن.


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