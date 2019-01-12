إستمرار تساقط الأمطار والثلوج إلى غاية مساء السبت.. هذه هي الولايات المعنية
أرصدت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذر من تساقط الأمطار الرعدية، كما حذرت مصالح الأرصاد الحوية من سقوط الثلوج على الولايات الوسطى والشرقية للوطن.
-
أرصدت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة تحذر من تساقط الأمطار الرعدية، كما حذرت مصالح الأرصاد الحوية من سقوط الثلوج على الولايات الوسطى والشرقية للوطن.
https://www.youtube.com/watch?v=CKgiqYfVSCA
-
صعبت الكميات الأولى من تساقط الثلوج الحركة وغلق الطرق بين مداشر وقرى ولاية بجاية، كما عرفت غلق الطريق الوطني بين آقبو وتيزي وزو وسط استياء…
-
ثم إنقاذ أفراد من عائلة واحدة في قسنطينة من الموت المحقق تتراوح أعمارهم بيم 9 و 57 سنة إثر تسرب غاز أحادي أكسيد الكاربون المنبعت…
جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019
تطوير
التعليقات (0)