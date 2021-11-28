إستمرار تساقط الثلوج الكثيفة على 9 ولايات اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط الثلوج الكثيفة على المرتفعات الداخلية للوطن والتي يزيد علوها عن 900 متر طيلة نهار اليوم الأحد.

وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، فإن تساقط الثلوج سيستمر إلى غاية السادسة من صبيحة الغد الإثنين. ويصل سمكه إلى 15 سنتمتر

وستتساقط الثلوج على ولايات المدية، البويرة، البليدة، تيزي وزو، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، باتنة، وخنشلة.

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وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر. كما أن تساقط الثلوج سيكون بداية من الساعة الثالثة من صبيحة الأحد ليستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم الأحد. أين سيصل سمكه إلى 20 سم.

وأضافت ذات المصالح أن الولايات المعنية بتساقط الثلوج، هي تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت وتيسمسيلت

كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة ثانية تحذر من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر. كما أن تساقط الثلوج سيكون بداية من منتصف نهار الأحد ليستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الإثنين. حيث أن سمك الثلوج سيصل إلى 15 سم على الأقل.

وأشارت إلى أن الولايات المعنية هي المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، باتنة و خنشلة

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