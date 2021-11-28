إستمرار تساقط الثلوج الكثيفة على 9 ولايات اليوم
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط الثلوج الكثيفة على المرتفعات الداخلية للوطن والتي يزيد علوها عن 900 متر طيلة نهار اليوم الأحد.
وحسب نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، فإن تساقط الثلوج سيستمر إلى غاية السادسة من صبيحة الغد الإثنين. ويصل سمكه إلى 15 سنتمتر
وستتساقط الثلوج على ولايات المدية، البويرة، البليدة، تيزي وزو، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، باتنة، وخنشلة.
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نشرية خاصة: ثلوج بسمك 20 سنتمتر على هذه الولايات
أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط كثيف للثلوج على كافة المرتفعات الداخلية للوطن والتي يصل علوها 900 متر
وحسب نشرية خاصة لذات المصالح، تحذر من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر. كما أن تساقط الثلوج سيكون بداية من الساعة الثالثة من صبيحة الأحد ليستمر إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال يوم الأحد. أين سيصل سمكه إلى 20 سم.
وأضافت ذات المصالح أن الولايات المعنية بتساقط الثلوج، هي تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، البيض، الأغواط، الجلفة، تيارت وتيسمسيلت
كما أصدرت مصالح الأرصاد الجوية نشرية خاصة ثانية تحذر من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها 900 متر. كما أن تساقط الثلوج سيكون بداية من منتصف نهار الأحد ليستمر إلى غاية الساعة السادسة من صبيحة يوم الإثنين. حيث أن سمك الثلوج سيصل إلى 15 سم على الأقل.
وأشارت إلى أن الولايات المعنية هي المدية، البليدة، البويرة، تيزي وزو، برج بوعريريج، سطيف، بجاية، باتنة و خنشلة
إضطراب جوي جديد على الولايات الشمالية للوطن
وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء شتوية وباردة إلى غاية يوم الإثنين المقبل، بسبب قدوم إضطراب جوي جديد. محمل بهواء بارد يؤدي إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 700 متر.
وحسب النماذج الرقمية للأرصاد الجوية، فإن الأمطار ستتساقط على الولايات الشمالية بداية من الجمعة بسبب الإضطراب الجوي نشيط الفعالية. مع تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها 900 متر.
بينما يوم السبت ستشهد الولايات الشمالية للوطن أمطارا متفرقة في الصبيحة لتكون أكثر غزارة واعتبار بداية من المساء مع استمرار تساقط الثلوج على مرتفعات 800 متر.
في حين ستكون الأجواء يومي الأحد والإثنين جد باردة وممطرة بسبب توغل الهواء البارد والإضطراب الجوي. أين ستكون الأجواء ممطرة طيلة اليوم. كما ستشهد الولايات الجنوبية الغربية وشمال الصحراء أمطار معتبرة خاصة على ولايات المنيعة، غرداية، بني عباس، بشار، ادرار، وتندوف.
وأوضحت ذات النماذج، أن مستوى تساقط الثلوج سينزل يوم الإثنين على كافة المرتفعات الداخلية الشرقية الوسطى والغربية التي يصل علوها إلى 700 متر. كما سيتراوح سمك الثلوج مابين 5 و15 سنتيمتر.
وفيما يخص درجات الحرارة،ستعرف إنخفاضا ملحوضا على الولايات الشمالية خاصة الداخلية منها. حيث سيتم تسجيل 6 درجات تحت الصفر على بعض الولايات الداخلية. ومابين 2 إلى 10 درجات على الولايات الشمالية ولن تتعدى 30 درجة بالجنوب.
كما تتوقع ذات المصالح، أن يكون الإضطراب الجوي محمل برياح قوية تتعدى سرعتها 70 كلم/سا مما يؤدي إلى تشكل أمواج عاتية تتعدى 5 أمتار بداية من أمسية يوم الأحد وإلى غاية يوم الإثنين
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