إستنفار في أمريكا بعد ثاني أكبر تفشي لمرض الحصبة منذ 20 عاما

كشفت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الولايات المتحدة تواجه ثاني أكبر تفش لمرض الحصبة منذ نحو 20 عاما.

وذلك بعد أن سجلت 71 حالة إصابة جديدة بالحصبة الأسبوع الماضي، بزيادة قدرت بـ 13 %، بحسب وكالة رويترز.

وقالت هذه المراكز أنها سجلت 626 حالة إصابة بالمرض الشديد العدوى والمميت أحيانا في 22 ولاية حتى 19 أفريل، وهو أعلى معدل إصابة منذ خمس سنوات.

حيث أكدت ذات المراكز أن التفشي الحالي سيتجاوز على الأرجح التفشي الذي حدث في 2014 في عدد الحالات.

ويأتي التفشي الأمريكي في إطار زيادة عالمية في المرض الذي تم القضاء عليه تقريبا يوما ما.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، أن الحالات العالمية قد زادت بنحو مخيف.

وهذا يعتبر أربعة أضعاف العدد المسجل في الربع الأول من 2019، حيث قدر بـ112163 حالة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.