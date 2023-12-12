إستوريل البرتغالي يرفض رحيل غيتان إلى بنفيكا

أغلقت إدارة نادي إستوريل برايا، الناشط في “السوبر ليغا” البرتغالية، أبواب الرحيل في وجه لاعبها الجزائري، رفيق غيتان، المطلوب بقوة من طرف العملاق “بنفيكا”.

وكان موقع “thegloriouseagles” البرتغالي، قد أكد أمس الاثنين، بأن بنفيكا، يستهدف التعاقد صاحب الـ 24 ربيعا، خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة.

كما حدد الموقع البرتغالي، قيمة الجزائري غيتان، الذي التحق بإستوريل. صيف 2022 قادما من ريمس الفرنسي، ما بين الـ 4 و الـ 5 ملايين أورو.

غير أن صحيفة “أبولا” البرتغالية الشهيرة، كشفت سهرة الاثنين. بأن مسؤولي إستوريل، يرفضون فكرة التخلي عن غيتان، لصالح بنفيكا.

مبرزة بأن إدارة النادي الذي يحتل المركز الـ 12 في “السوبر ليغا” البرتغالية. يعتبرون غيتان، ركيزة مهمة في الفريق، على اعتبار أنه من بين أبرز اللاعبين في الموسم الحالي.

ويقدم غيتان مستويات راقية في البرتغال، حيث شارك مع إستوريل. في 18 مباراة نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة اثنين آخرين، وهي المستويات التي جعلت بنفيكا يضعه على رأس أولوياته جانفي المقبل.