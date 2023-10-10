إستيراد اللحوم الحمراء.. الوزير الأول يحسم الجدل

حسم الوزير الأول الجدل القائم عن إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء واللجوء إلى الإستيراد.

وقال الوزير الأول خلال عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة إتخذت هعدة إجراءات من أجل الحد من إرتفاع أسعار اللحوم في قانون المالية. من خلال فتح استيراد اللحوم الحمراء مع تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 بالمائة إلى غاية 31 ديسمبر 2024.

وأشار في سياق ذي صلة، إلى أن الحكومة تعمل على توفير الظروف المناسبة في سوق اللحوم الحمراء. كما أن فتح استيراد اللحوم هو إجراء ظرفي جاء بعد معاينة وإحصاء دقيق للمواشي في نهاية الثلاثي الأخير من سنة 2022 أين تم الوقوف على حقيقة تراجع الثروة الحيوانية الى 21.7 مليون راس غنم. وليس كما كان متداول 36 و27 مليون راس. منها 17 مليون و300 ألف راس غنم. و 13 مليون من النعاج تتعرض للذبح غير القانوني مما يؤدي إلى استنزاف الثروة الحيوانية. مضيفا أن عدد الأبقار بلغ 1.6 مليون رأس من البقر.