إستيراد شحنة جديدة من الفحم الحجري لمركب الحجار يوم 6 جانفي المقبل

ستصل في السادس من شهر جانفي المقبل شحنة جديدة من الفحم الحجري المستغل في صناعة الحديد والصلب إلى مركب الحجار في السادس من شهر جانفي المقبل.

وحسب ماكشفته مصادر من داخل مركب الحجار لـ “النهار اونلاين”، فإن الشحنة ستصل يوم 6 جانفي المقبل و المقدرة بأزيد من 30 ألف طن.

وجاء قرار الاستيراد بعد توقف مركب الحجار عن الانتاج خلال بداية الشهر الجاري، فضلا عن أن الكمية الموجودة حاليا ستنتهي خلال الـ48 ساعة المقبلة، وهو ما يجعل المركب مهددا بالتوقف عن الانتاج.

وأضافت ذات المصادر ، أن عملية الشروع في الانتاج ستكون خلال شهر جانفي المقبل مباشرة بعد حل مشكل سبائك الحديد “feroaliage”.

وتعتبر السبائك الحديدية مواد أولية تندرج في صناعة الحديد على مستوى المركب، والتي تعرف نقصا حادا هي الأخرى مما يهدد بتوقف الانتاج مجددا.