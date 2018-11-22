إستيراد مليون دجاجة مبيضة لتخفيض الأسعار

قررت وزارة الفلاحة إستيراد مليون دجاجة لإعادة التوازن إلى السوق بعد أن عرفت أسعار الدجاج إرتفاعا ملحوظا في الأشهر الفارطة.

وقال حمزة شريف ممثل مربي الدواجن بولايات الشرق الجزائري، أن قرار الوزارة من خلال هذه الكمية لتوفير الانتاج في الوطن.

مضيفا أنه يجب أن تكون الإحصائيات على هذا القرار، أما إذا كانت غير مضبوطة ولكسر الاسعار فهذا يضر المربين ومشكل للمستهلك.

من جهته أضاف مصطفى زبدي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، أنه كان على الوزارة إستيراد البيض المخصب.

من أجل إسراع الإستقرار في السوق، غير أننا متخوفون أن تكون هذه الحصة لنفس الأشخاص الذي احتكروا البيض والصيصان.

ونطالب الوزارة أن تمنح هذه الحصة لمستثمرين جدد يمكنهم إعطاء دفع قوي لهذه الشعبة وليس لاشخاص تلاعبوا بالقدرة الشرائية للمواطنين.