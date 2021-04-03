إستيراد 2500 طن من اللحوم الحمراء المبردة من إسبانيا قبل رمضان

تعتزم قبل حلول شهر رمضان المبارك تشرع الجزائر في استيراد 2500 طن من اللحوم الحمراء المبردة من اسبانيا.

وأوضح أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق بوزارة التجارة اليوم سيتم استيراد 2500 طن من اللحوم الحمراء المبردة من اسبانيا.

وأضاف ذات المسؤول هذا بالإضافة لكميات كبيرة من اللحوم الطازجة التي سيتم جلبها من أربعة ولايات من أقصى الجنوب الجزائري.

وأشار مدير تنظيم الأسواق بوزارة التجارة أن هذه الكميات من اللحوم يستكون متوقرة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وفي تصريح لوأج قال ذات المسؤول ان كمية اللحوم الحمراء المبردة المستوردة من إسبانيا هي” لحوم حلال مائة بالمائة”

وواصل أحمد مقراني أن اللحوم القادمة من إسبانيا تم شراؤها من مستثمرين جزائريين يملكون مذابح بإسبانيا.

أين وقع الإختيارعلى 17 متخصص في الاستيراد من بين 30 مترشحا من الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية يضيف أحمد مقراني.

حيث منحت لهم رجص إستثنائية وبإمكانهم ابتداء من هذا الأحد ان يباشروا الاجراءات الادارية للقيام باستيراد اللحوم الحمراء المبردة.

وكشف ذات المسؤول ان الاحتياجات الوطنية من اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان قدرت ما بين 52 الف و 55 الف طن.