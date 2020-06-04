إسداء أوسمة الاستحقاق الوطني لشهداء قطاع الصحة ضحايا كورونا وعائشة باركي

أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أوسمة الاستحقاق الوطني لشهداء قطاع الصحة ضحايا كورونا، والمرحومة عائشة باركي، رئيسة جمعية محو الأمية “إقرأ”.

وقد أشرف الوزير الاول، غبد العزيز جراد، على مراسم إسداء الأوسمة، بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني الى المرحومة عائشة باركي، رئيسة جمعية محو الأمية “إقرأ”.

كما تم اسداء وسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني الى المرحوم البروفسور سي احمد مهدي رئيس مصلحة الجراحة العامة بالمستشفى الجامعي فرانز فانون البليدة.

كما أسدى رئيس الجمهورية وسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني للمرحومة وفاء بوديسة طبيبة بمستشفى رأس الوادي ببرج بوعريريج.

وأسدى الرئيس تبون وسام بدرجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني للمرحوم طلحي جمال سائق سيارة إسعاف بمستشفى بوفاريك.