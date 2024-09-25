إسرائيل تبدأ هجوما جديدا على لبنان وحزب الله بالمرصاد

أطلق الجيش الإسرائيلي موجة جديدة من الغارات على مواقع مختلفة في لبنان. وتزامن ذلك مع رشقات صاروخية أطلقها حزب الله باتجاه إسرائيل استهدفت إحداها “موقعا إستراتيجيا” تابعا لشركة الكهرباء.

وقالت وسائل إعلامية، إن غارات إسرائيلية استهدفت اليوم الأربعاء، بلدات الحوش والناقورة والقليلة والبازورية جنوبي لبنان. كما أغارت طائرات الجيش الإسرائيلي على بلدات أرزون وتولين ومجدل سلم والصوانة.

وشن الطيران الإسرائيلي غارات استهدفت منطقة الحميلة قرب حومين الفوقا في إقليم التفاح. ومحيط بلدتي ميدون وسحمر في البقاع الغربي شرقي لبنان.

وفي السياق، طالب الجيش الإسرائيلي سكان قرى جنوب لبنان بعدم العودة لمنازلهم حتى إشعار آخر بسبب استمرار الغارات.