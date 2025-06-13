إسرائيل تُهاجم إيران.. إستشهاد مدنيين وقادة عسكريين

شن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، هجوما على العاصمة الإيرانية طهران، وعدد من مدن البلاد.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية مقتل علماء ذرة وقادة عسكريين منهم قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ورئيس هيئة الأركان محمد باقري.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أن الرد الإيراني المحتمل قد يحدث خلال ساعات. وأن الضربة الأولى ستشمل إطلاق مئات الصواريخ الباليستية نحو إسرائيل.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب ما سماه تحرك إسرائيل في إيران.

كما نقلت القناة الـ13 عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله “نتجهز لعدة أيام من القتال”.