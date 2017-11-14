«إسقاط الجنين من رحم أمه حرام مهما بلغت درجة تعرضه للتشوه»

الشيخ علي عية إمام المسجد الكبير بالعاصمة لـ النهار:

قال الشيخ، علي عية، إمام الجامع الكبير وعضو المجلس العلمي، إن إسقاط الجنين من بطن أمه جريمة منكرة مهما كانت درجة التشوه التي يعلن عنها الطبيب، مشيرا إلى أن الفقهاء يحرّمون ذلك بالإجماع ويجيزونه في حالة واحدة فقط، وهي تشكيله خطرا حقيقيا على حياة الأم.

وأكد الشيخ عية في اتصال، أمس، بـ النهار، أن تصريحات الطبيب بتشوه الجنين داخل رحم أمه تبقى تخميمية مهما بلغت من الدقة، كما أن إسقاط الجنين بعد نفخ الروح فيه هو قتل للنفس بغير حق، وعلماء المالكية يحرمون ذلك مهما كانت الأسباب والظروف، ماعدا تشكيله خطرا على حياة أمه.

وقال الشيخ إن بعض علماء المالكية يمنعون إسقاط الجنين حتى وهو سائل في رحم الأم، على غرار الدسوقي والدرديني، فكيف بعد نفخ الروح فيه، مشيرا إلى أن قتله بعد ذلك لن يختلف على قتله بعد ولادته وخروجه من بطن أمه.