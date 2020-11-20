إسماعيل مصباح: التلقيح لا يكفي وحده لمنع إنتشار كورونا

كشف وزير منتدب لدى وزير الصحة مكلّف بإصلاح المستشفيات إسماعيل مصباح، أن التلقيح هو وسيلة إضافية للوقاية من الفيروس.

وأضاف مصباح في تصريح “للنهار” خلال اليوم المفتوح، أن التلقيح لا يمنع بضرورة إتخاذ التدابير الوقائية من فيروس كورونا.

وشدد ذات المتحدث، على ضرورة إرتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين، وعدم ترك ثغرة للفيروس.

وكشف مصباح، أن التلقيح هو إضافة لحماية المواطنين، ويجب أن يكون آمن وفعال.

وأضاف ذات المتحدث، أنه في حال توفر اللقاح، يجب أن يكون له رخصة ومؤكد ومعتمد رسميا من طرف منظمة الصحة العالمية.

وقال أن وزارة الصحة تعمل من أجل وضع خطة وطنية خاصة بالتلقيح والتدابير اللازمة لإنجاحه ومراعاة ما يحدث في العالم.