إسماعيل هنية: نثمن جهود الرئيس تبون لنصرة قضيتنا ولم شمل البيت الفلسطيني

عبر إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية عن شكره للجزائر حكومة وشعبا. على المواقف الثابتة والمساندة للفلسطينيين، على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية.

وثمن إسماعيل هنية بالمناسبة جهود رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لنصرة القضية الفلسطينية وللم شمل البيت الفلسطيني.

وجدد الالتزام “بإعلان الجزائر ” للمصالحة الفلسطينية، كما استعرض إسماعيل هنية الوضع داخل الأراضي الفلسطينية. والمتغيرات على الصعيدين الإقليمي والدولي وتأثيرها على مسار القضية.

وقد استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” الفلسطينية.

وقد حضر اللقاء سليم مراح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية. وحمزة حملاوي رئيس المجموعة البرلمانية للأخوة والصداقة الجزائر-فلسطين.

وأكّد بوغالي خلال لقائه بهنية، والوفد المرافق له، على احتضان الجزائر للقضية الفلسطينية، والدعم الكامل للشعب الفلسطيني. والالتزام الثابت لمساندة القضية في المحافل الإقليمية والدولية، وكذا تشجيع الوحدة الفلسطينية خدمة للمصالح الفلسطينية.