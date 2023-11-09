“إسماعيل هنية” يصل إلى مصر ويلتقي برئيس المخابرات

وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس “إسماعيل هنية”. صباح اليوم، إلى مصر، وعقد اجتماعًا مع رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووصل “هنيّة” على رأس وفد من الحركة، والذي ضمّ كلًّا من خالد مشعل، وخليل الحيّة؛ وذلك للّقاء مع اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة.

وهذه أول زيارة لوفد من حماس إلى القاهرة منذ بدء معركة طوفان الأقصى. وما أعقبها من محرقة صهيونية مستمرة منذ 7 أكتوبر في قطاع غزة وأدت .إلى أكثر من 40 ألف شهيد وجريح ومفقود و1.5 مليون نازح.

وتتسارع الجهود في الأيام الماضية، من أجل التوصل لهدنة في قطاع غزة بجهود مصرية وقطرية.

وتتمسك حركة حماس بإنجاز صفقة تبادل تشمل إطلاق أسرى الاحتلال في غزة والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال سواء شاملة أو على مراحل.