إشادة بتشجيع ودعم رئيس الجمهورية للبحث والإبداع في اللغة العربية

أشاد المُتوّجون بجائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى، بالدعم المتواصل لرئيس الجمهورية، وتشجيعه للبحث والإبداع في مجال اللغة العربية.

وبالمناسبة، عبّر الباحث صديق بوتيوتة، المتوج بالمرتبة الأولى في مجال ازدهار اللغة العربية، عن فخره بهذا التتويج. مؤكدًا بأن جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية هي أكبر محفز للباحثين في مختلف المجالات لإثراء المكتبة الجزائرية والعربية بأعمال جزائرية تخدم اللغة العربية في شتى التخصصات.

في حين اعتبرت الشاعرة، فاطمة غربي، أن تتويجها بالمرتبة الثانية في مجال “الأدب والإبداع” يحمل رمزية عميقة، كونها “جاءت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية وإشراف المجلس الأعلى للغة العربية”.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن نيلَها لهذه المرتبة المُشرّفة عن ديوانها الشعري “بنات الجياد” يعَدُّ قيمة مضافة إلى رصيدها الشعري ومحفزًا كبيرًا لانطلاقة إبداعية جديدة.

من جانبها، باركت القاصَّة، حفيظة ميمي، مبادرة رئيس الجمهورية في رعاية جائزة تعنى باللغة العربية والأدب وكل ما يخدم لغة الضاد. قائلة إن فوز مجموعتها “ممنوع رمي الأمشاج” بالمرتبة الثالثة في مجال الأدب والإبداع هو “اعتراف أدبي كبير” بمسارها الأدبي والفني.

وأوضح رئيس لجنة التحكيم العلمية، محمد تحريشي، أنه تم اعتماد “منهجية واضحة في التحكيم تقوم على مبدأ النزاهة والموضوعية وتستند إلى معايير دقيقة تراعي الجودة والابتكار والقيمة الأدبية والفكرية للأعمال المقدمة”.