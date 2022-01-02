إصابات كورونا بالجزائر تواصل تسجيل أرقام مُرتفعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 341 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 220596 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6292، بعد تسجيل 7 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 247 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 150555. فيما يتواجد 30 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

للتذكير، سجلت الجزائر أمس السبت 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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