إصابات كورونا تتجاوز الـ158 مليونا عالميا وأزيد من 3 ملايين وفاة 

بقلم نادية بن طاهر

بقلم نادية بن طاهر

كشفت وكالة”رويترز”، أن عدد إصابات كورونا عبر العالم، قد فاق 158.47 مليونا، في حين بلغ إجمالي الوفيات ثلاثة ملايين.

وبلغ إجمالي ضحايا الفيروس التاجي عبر العالم، 3 ملايين و435489 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة، قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء بـ 582085 وفاة و32780802 إصابة.

تليها الهند، بـ 246116 وفاة و22662575 إصابة، ثم تأتي البرازيل بـ 422340 وفاة والإصابات 15184790.

وسجلت فرنسا 106392 وفاة و5777087 إصابة، وتركيا 43029 وفاة والإصابات 5031332.

كما سجلت روسيا 253121 وفاة و4888727 إصابة، والمملكة المتحدة 127605 وفيات والإصابات 4434860.

وإيطاليا 122833 وفاة والإصابات 4111210، وإسبانيا 78792 وفاة والإصابات 3567408، وألمانيا 85148 وفاة والإصابات 3522818.