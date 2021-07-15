إصابات كورونا تتجاوز عتبة 1000 خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الخميس، أن إصابات كورونا بلغت 1109 حالة جديدة، و13 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

وأفاد بيان وزارة الصحة أن 617 حالة تماثلت للشفاء، فيما يتواجد 49 مريضا في العناية المركزة

وأشار بيان وزارة الصحة أن الوضعية الحالية للوباء تستدعي من طرف كل المواطنين اليقظة احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. الامتثال لقواعد الحجر الصحي، الارتداء الإلزامي للقناع.