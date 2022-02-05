إصابة أردوغان بفيروس كورونا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، عن إصابته وعقيلته، أمينة أردوغان، بفيروس كورونا المستجد. كما كتب أردوغان في تغريدة: “اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية”.

وأضاف أردوغان “لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم أبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون”. كما تابع “نحن نواصل ممارسة مهماتنا وعملنا في المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم”.

كما سجلت وزارة الصحة التركية، الجمعة، حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19”. حيث تجاوز هذا المؤشر نقطة 111 ألف حالة.

وأفادت وزارة الصحة التركية، في إحصائية امس، بتسجيلها 111157 إصابة جديدة بالفيروس مقابل 107530 في بيانات الخميس.

كما تعتبر حصيلة اليوم أعلى مستوى لهذا المؤشر، وسجل العدد القياسي السابق يوم 2 فبراير حيث بلغ 110682 حالة. وأضافت وزارة الصحة التركية أنها رصدت 248 وفاة جديدة ناجمة عن المرض مقارنة مع 233 في إحصائية الخميس.

ولا تنشر وزارة الصحة التركية بيانات إجمالية لسير الجائحة. لكن الإحصائيات الدولية تشير إلى ارتفاع العدد الكلي للإصابات إلى 12.052 مليون حالة، بينها 11.257 شفاء، وزيادة الوفيات إلى 88312.

وأكدت السلطات الصحية التركية سابقا أن البلاد دخلت موجة ارتفاع جديدة للإصابات بالفيروس بسبب انتشار متسارع لسلالة “أوميكرون”.

طالع أيضا: