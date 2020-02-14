إصابة أطباء صينيين بالكورونا.. ثاني حالة في إفريقيا وشفاء مصابين جديدين بالإمارات

أعلنت وزارة الصحة المصرية، عشية اليوم الجمعة، إنّها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مصر لشخص أجنبي.

وأضافت الوزارة أنّها أبلغت منظمة الصحة العالمية وأن الحالة قد تم نقلها إلى المستشفى لعزلها ومتابعتها.

وبذلك تصبح مصر ثاني بلد في إفريقيا يسجل حالة إصابة بالفيروس، بعد الإصابة التي أعلنت عنها كوت ديفوار سابقًا.

وفي الإمارات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، اليوم الجمعة، شفاء حالتين جديدتين لمصابين بكورونا، ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة، ليصل بذلك عدد الحالات التي تم الإعلان عن شفائها إلى 3 حالات من إجمالي 8 حالات مسجلة.

من جهة أخرى، أعلنت السلطات الصينية اليوم تخفيض حصيلة الوفيات جراء “كوفيد-19″ من 1483 إلى 1380 حالة وفاة.

وبررت السلطات تخفيض الحصيلة بـ”تعداد مزدوج في الإحصاءات” لبعض الحالات، تبيّن بعد عملية “تثبّت” لم تحدد طبيعتها.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات في الصين 63851 إصابة، بعد تخفيضه أيضًا بسبب تعداد مزدوج.

وخارج الصين، لم يُؤدِّ الفيروس سوى إلى وفاة شخصين هما صيني في الفلبين، وإمرأة ثمانينية في اليابان.

في المقابل، إنتقل “كوفيد-19” إلى الأطقم الطبية في الصين، حيث إعترفت بكين، لأول مرة اليوم، بوفاة 6 من عناصر الفرق الطبية من جراء الفيروس، فيما أصيب 1716 آخرين.