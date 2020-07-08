إصابة رئيس البرازيل بفيروس “كورونا”

أعلن رئيس البرازيل، غايير بولسونارو، يوم أمس الثلاثاء، عن إصابته بفيروس “كورونا” بصفة رسمية في مقابلة تلفزيونية.

وخضع بولسونارو لأربعة فحوص مستمرة بدءًا من يوم الأحد بعدما ظهرت عليه بعض الأعراض، على غرار ارتفاع درجة الحرارة والسعال الحاد.

وازدادت حالة رئيس البرازيل سوءًا يوم الإثنين ثم الثلاثاء، مما دفع بالطاقم الطبي الرئاسي إلى إجراء فحص أخير له أثبت إصابته بالفيروس.

وأكد الجهاز الطبي بأنه وضع بروتوكول علاج للرئيس البرازيلي يشمل عقار “هيدروكسي كلوروكين” ومضاد “أزيثرومايسين” الحيوي.

ويعدّ بولسونارو من فئة الأشخاص المعرضين لخطورة أكبر بما أن عمره يبلغ 65 سنة، وهو الذي قلّل من قيمة الوباء واصفا إياه بأنه “أنفلوانزا بسيطة”.

وكان رئيس البرازيل يمتنع عن ارتداء الكمامة في تجمعاته وخرجاته الرسمية، حتى أن قاضٍ طالبه بارتدائها في الأماكن العامة.