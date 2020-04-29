إصابة رئيس وزراء غينيا و3 من وزرائه بفيروس كورونا

أعلن، رئيس وزراء دولة غينيا بيساو، نونو غوميز نابيام، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأنه وضع قيد الحجر الصحي المنزلي.

وحسبما نقله موقع “روسيا اليوم”، وصل فريق من وزارة الصحة الغينية، إلى مقر إقامة رئيس الحكومة، لأخذ العينات من ذويه والذين تفاعلوا معه مؤخرا.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تشخيص إصابة ثلاثة وزراء في حكومة نابيام أيضا بكورونا، بينهم وزير الداخلية.

ويتواجد الوزراء المصابون بالفيروس التاجي، في العزل الصحي، داخل فندق في العاصمة بيساو.

وتحصي دولة غينيا بيساو، أكثر من 73 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة.