كشفت السلطات الكندية عن إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الكندي، اليوم الجمعة نقلا عن وكالة الأناظول ، أن زوجة رئيس الوزراء الكندي “صوفي غريغوار” عانت من أعراض تشبه الإنفلونزا بعد عودتها الأربعاء الماضي من بريطانيا.

وأضاف المكتب أن الحالة الصحية “لغريغوار “جيدة وستبقى في عزلة في الوقت الراهن.

وأشار انه تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة وفق التوصيات.

وأوضح أن رئيس وزراء كندا بصحة جيدة ولا يعاني من أي أعراض. لكنّه سيبقى في عزلة مدة 14 يوماً، نظرا لاصابة زوجته.