إصابة سيدتين بجروح في انهيار أجزاء شرفة بالعاصمة
أصيبت سيدتين بجروح خفيفة، خلال انهيار وسقوط جرف شرفة من الطابق الخامس على مستوى شارع حماني ارزقي رقم 1، بالعاصمة.
وحسب ما نشره رئيس بلدية الجزائر الوسطى، عبد الحكيم بطاش، على فيسبوك، فقد انهار جرف شرفة من الطابق الخامس على مستوى شارع حماني ارزقي رقم 1، بالعاصمة.
وحسب بطاش، تسبب الانهيار في جروح خفيفة لسيدتين من المارة، هما ت.وثيقة و ت. يمينة.
وقد تم نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا، أين تلقتا العلاج و خرجتا سالمتين.
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أصيبت سيدتين بجروح خفيفة، خلال انهيار وسقوط جرف شرفة من الطابق الخامس على مستوى شارع حماني ارزقي رقم 1، بالعاصمة.
وحسب ما نشره رئيس بلدية الجزائر…
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