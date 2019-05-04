إصابة سيدتين بجروح في انهيار أجزاء شرفة بالعاصمة

وحسب بطاش، تسبب الانهيار في جروح خفيفة لسيدتين من المارة، هما ت.وثيقة و ت. يمينة.

وقد تم نقلهما على جناح السرعة إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا، أين تلقتا العلاج و خرجتا سالمتين.