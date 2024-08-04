إصابة شخصين إثر إشتعال قارورة غاز بتمنراست

أصيب شخصين، اليوم الأحد، إثر إشتعال قارورة غاز البوتان داخل منزل بحي تهڨارت الشرقية في تمنراست.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت ذات المصالح، من أجل إخماد حريق قارورة غاز البوتان داخل منزل وإنتشار الحريق داخل المطبخ مما خلف بعض الخسائر المادية.

كما خلف الحريق إصابة شخصين من جنس أنثى، الضحية الأولي تبلغ من العمر 25 وأصيبت بحروق من الدرجة الأولى على مستوى اليدين والرجلين. والضحية الثانية تبلغ من العمر 75 في حالة صدمة.

هذا وتم إسعاف الضحايا من قبل مصالح الحماية المدنية في عين المكان ونقلوا إلى مستشفى تمنراست.

وتمكنت الفرقة المتدخلة من إطفاء الحريق ومنع إنتشاره لباقي الغرف والمنازل المجاورة.